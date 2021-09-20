البحرين تدين قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بهجوم عدائي باستخدام زورقين مفخخين بميناء الصليف على البحر الأحمر

دانت البحرين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران القيام بهجوم عدائي باستخدام زورقين مفخخين بميناء الصليف على البحر الأحمر، مؤكدةً أن هذا العمل العدائي المستمر يعكس إصرار الميليشيا الحوثي على تهديد الملاحة البحرية وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكّدت وزارة الخارجية البحرينية، ضرورة تكاتف الجهود الدولية لردع هذه الميليشيا الإرهابية ووضع حد لانتهاكاتها، مشيدةً بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الزورقين المفخخين وتدميرهما، داعيةً المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته في إدانة تلك الاعتداءات الآثمة.