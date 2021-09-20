احدث الأخبار

رفض طلب الإفراج المشروط عن حميدان التركي وإعادة النظر العام المقبل
محليات
 ما حكم لبس المرأة ملابس قصيرة أمام النساء ؟.. “السند” يجيب (فيديو)  
محليات
 تعرّف على سعر الصقر الأغلى في ‎المملكة (فيديو)
أبرز المواد
 أعراض خطيرة تدل على إصابتك بمرض في الكبد  
منوعات
 شاهد.. متخصص في الصحة النفسية يوضح أبرز عيوب الزواج عبر الإنترنت
أبرز المواد
 البحرين تدين قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بهجوم عدائي باستخدام زورقين مفخخين بميناء الصليف على البحر الأحمر
منوعات
 هذه أول دولة تلقحّ الأطفال من عمر السنتين ضد كورونا
منوعات
 لبناني يتنكر في زي امرأة لتعبئة سيارته بالوقود (فيديو)
أبرز المواد
 ضبط مقيم بتهمة تهريب الخادمات في الأفلاج
محليات
 ‎ الجوازات: خدمة الاتصال المرئي تقدم خدمة جديدة للمستفيدين
محليات
 القصة الكاملة لحرب “علب المياه”.. غرامات بالجملة على النصر والاتحاد (صور وفيديو)
أبرز المواد
 تعرضت لعدة طعنات.. مقتل طبيبة سودانية على يد زوجها في إحدى محافظات تبوك
أهم الاخبار
رفض طلب الإفراج المشروط عن حميدان التركي وإعادة النظر العام المقبل

رفض طلب الإفراج المشروط عن حميدان التركي وإعادة النظر العام المقبل

محليات
ما حكم لبس المرأة ملابس قصيرة أمام النساء ؟.. “السند” يجيب (فيديو)  

ما حكم لبس المرأة ملابس قصيرة أمام النساء ؟.. “السند” يجيب (فيديو)  

محليات
تعرّف على سعر الصقر الأغلى في ‎المملكة (فيديو)

تعرّف على سعر الصقر الأغلى في ‎المملكة (فيديو)

أبرز المواد
أعراض خطيرة تدل على إصابتك بمرض في الكبد  

أعراض خطيرة تدل على إصابتك بمرض في الكبد  

منوعات

البحرين تدين قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بهجوم عدائي باستخدام زورقين مفخخين بميناء الصليف على البحر الأحمر

البحرين تدين قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بهجوم عدائي باستخدام زورقين مفخخين بميناء الصليف على البحر الأحمر
http://almnatiq.net/?p=1032766

دانت البحرين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران القيام بهجوم عدائي باستخدام زورقين مفخخين بميناء الصليف على البحر الأحمر، مؤكدةً أن هذا العمل العدائي المستمر يعكس إصرار الميليشيا الحوثي على تهديد الملاحة البحرية وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكّدت وزارة الخارجية البحرينية، ضرورة تكاتف الجهود الدولية لردع هذه الميليشيا الإرهابية ووضع حد لانتهاكاتها، مشيدةً بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الزورقين المفخخين وتدميرهما، داعيةً المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته في إدانة تلك الاعتداءات الآثمة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*