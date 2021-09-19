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ما حكم لبس المرأة ملابس قصيرة أمام النساء ؟.. “السند” يجيب (فيديو)  

ما حكم لبس المرأة ملابس قصيرة أمام النساء ؟.. “السند” يجيب (فيديو)  
http://almnatiq.net/?p=1032770
محررو المناطق

قال الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند،  الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن المرأة ترتدي ما اعتدن النساء لبسه، ولا تخرج وتجلس مع النساء بملابس تخالف ما اعتاده أهل بلدها.

وأكد السند، خلال لقاءه  في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” أن الواجبَّ على المرأة ستر العورة أمام النساء.

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