ما حكم لبس المرأة ملابس قصيرة أمام النساء ؟.. “السند” يجيب (فيديو)  

محررو المناطق

قال الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن المرأة ترتدي ما اعتدن النساء لبسه، ولا تخرج وتجلس مع النساء بملابس تخالف ما اعتاده أهل بلدها.

وأكد السند، خلال لقاءه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” أن الواجبَّ على المرأة ستر العورة أمام النساء.