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رفض طلب الإفراج المشروط عن حميدان التركي وإعادة النظر العام المقبل

رفض طلب الإفراج المشروط عن حميدان التركي وإعادة النظر العام المقبل
http://almnatiq.net/?p=1032781
محررو المناطق

رفضت لجنة الإفراج المشروط في الولايات المتحدة الأمريكية،  الإفراج عن المواطن حميدان التركي على أن يتم إعادة النظر في العام المقبل.

وقال تركي حميدان التركي نجل  المواطن المعتقل عبر حسابه على موقع “تويتر”: “الحمد لله على كل حال، أبلغنا والدي حميدان التركي قرار رفض طلبه من لجنة الإفراج المشروط وإعادة النظر السنة القادمة، انقطع هذا السبيل لكن لله سبل لا نعلمها فأملنا به كبير”.

يذكر أن نجل حميدان التركي، قد أكد في وقت سابق، أنه تم السماح لعائلته بحضور الجلسات، وذلك لإلقاء كلمة نيابة عن والدهم، موضحا أنه سترفع مجريات الجلسة للمدعي العام منتظرين قرار اللجنة.

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