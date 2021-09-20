طقس اليوم بالمملكة.. سحب رعدية ورياح مثارة للأتربة على عدة مناطق خلال الساعات المقبلة

المناطق - واس:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء على عدة مناطق بالمملكة، حيث تشهد تكوُّن سحب رعدية وهطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة بعددٍ من المناطق مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك خلال الساعات المقبلة.

وقال المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنَّ مناطق الرياض “السليل – وادي الدواسر”، جازان “أبو عريش – أحد المسارحة – الدرب – بيش – صبيا” تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية وسحبًا رعدية، بينما تشهد مناطق عسير “أبها – أحد رفيدة – الحرجة – خميس مشيط – سراة عبيدة – ظهران الجنوب” أمطار متوسطة إلى غزيرة؛ حيث توقع نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأضاف “الوطني للأرصاد”، أنَّ مناطق الباحة “الحجرة – المخواة – فرعة – غامد الزناد – قلوة”، ومكة المكرمة “أضم – العرضيات – ميسان – الطائف – الجموم العاصمة المقدسة” تشهد أمطارًا رعدية مع تجمع للسحب الرعدية، موضحًا أنَّ مناطق المدينة المنورة “المهد – وادي الفرع – العيص” وعسير “بيشة – تثليث”، تشهد سحبًا رعدية ممطرة.

وأشار إلى أنَّ مناطق الشرقية “الخفجي – النعيرية – حفر الباطن – قرية العليا – الأحساء – بقيق”، والحدود الشمالية “رفحاء” والقصيم “الشماسية – المذنب – بريدة – عنيزة” والرياض “الزلفي – العاصمة الرياض – الغاط – المجمعة – المزاحمية – شقراء – رماح” تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة.