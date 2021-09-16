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ولي العهد تكفّل بعلاجه.. عودة أحد أبطال الحد الجنوبي إلى المملكة بعد رحلة علاج طويلة (فيديو)

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ولي العهد تكفّل بعلاجه.. عودة أحد أبطال الحد الجنوبي إلى المملكة بعد رحلة علاج طويلة (فيديو)

ولي العهد تكفّل بعلاجه.. عودة أحد أبطال الحد الجنوبي إلى المملكة بعد رحلة علاج طويلة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1032812
محررو المناطق:

بعد رحلة علاج امتدت خمس سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية، عاد عبدالمعين حدادي، أحد أبطال الحد الجنوبي، إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

 

ولدى وصوله مطار الملك خالد، قال حدادي، إنه عاد واقفاً على قدميه بفضل الله سبحان وتعالى، ثم بفضل اهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد أن وجه بعلاجه على نفقته الخاصة، معلنا عن حبه للأمير محمد، بوضع صورته على صدره.

 

وسبق أن تعرض عبدالمعين حدادي، لإصابة بالغة أثناء دفاعه عن سلامة الوطن وحماية أراضيه بالحد الجنوبي؛ أسفر عنها إصابته بشلل كامل، قبل أن يصدر ولي العهد أمرا بعلاجه في الخارج على نفقته الخاصة.

 

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