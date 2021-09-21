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حزب روسيا الموحدة الحاكم يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات الروسية

حزب روسيا الموحدة الحاكم يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات الروسية
Members of a local election commission count ballots at a polling station inside Kazansky railway terminal after polls closed during a three-day long parliamentary election in Moscow, Russia September 19, 2021. REUTERS/Evgenia Novozhenina
http://almnatiq.net/?p=1032814
المناطق - وكالات:

حصد حزب “روسيا الموحدة” على نحو 50 في المئة من الأصوات في انتخابات مجلس الدوما بعد فرز جميع بطاقات الاقتراع.

 

وبحسب ما أفادت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، اليوم الثلاثاء، فإن حزب “روسيا الموحدة” حصل على 49,8 في المئة من الأصوات.

وحلّ خلفه “الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية” بـ18,93 في المئة، والحزب “الليبرالي الديمقراطي الروسي” ثالثًا بـ7,55 في المئة، وحزب “روسيا العادلة-من أجل الحق” رابعًا بـ7,46 في المئة وحزب “الناس الجدد” خامسًا بـ5,32 في المئة.

وأجريت الانتخابات على مدار ثلاثة أيام في الفترة الممتدة من 17 ولغاية 19 سبتمبر، إلى جانب الانتخابات الإقليمية والبلدية.

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