نائبة الرئيس الإيراني: أدعم زواج القاصرات والمساواة تضر بالمرأة

المناطق-الرياض

أعلنت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، “أنيسة خزعلي”، تأييدها لزواج القاصرات في إيران، معتبرة في الوقت ذاته أن المساواة بين الرجال والنساء تضر بالمرأة.

وقالت أنيسة خزعلي: “أوافق على الزواج قبل سن البلوغ، وتزوجت وأنا في السادسة عشرة من عمري، لكنني حددت شروط التعليم والنشاط الاجتماعي وشروط الطلاق وشروط محل الإقامة.

وجاءت تصريحات أنيسة خزعلي في أول مؤتمر صحفي لها منذ تعيينها في هذا المنصب من قبل إبراهيم رئيسي في مطلع سبتمبر الجاري.

وأكدت خزعلي، في أول لقاء لها مع الصحفيين، أنه “يجب علينا العمل على أسلوب حياتنا وتعزيز القيم الأخلاقية والدينية لكونك امرأة وأن تكوني أماً“، مضيفة أن ”المساواة يمكن أن تضر بالمرأة”.

وأصبح زواج الأطفال، خاصة الفتيات، قضية مثيرة للجدل في السنوات الأخيرة، وحاولت بعض النساء في البرلمان الإيراني تغيير سن الزواج بموجب القانون، لكنهن قوبلن بمقاومة من أعضاء آخرين في البرلمان “.

وفي فبراير الماضي، أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن تسجيل زواج أكثر من 9000 فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 و 14 سنة منذ الصيف العام الماضي.