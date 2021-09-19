حمدالله يعتذر عن ضياع ضربة الجزاء.. ويؤكد: “سنعوض بقوة لنسعد جماهيرنا”

حيث طالب “آل معمر” من اللاعبين؛ التركيز والعمل لتحقيق الانتصارات ونسيان ما فات، والابتعاد عما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم التأثر بما يطرح والتركيز داخل الملعب في الفترة المقبلة.

كما طلب اللاعبون الاجتماع بينهم بعيدا عن إدارة النادي لتكون جلسة مصارحة، حيث بدأ خلالها البرازيلي تاليسكا؛ الحديث، تلاه المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ ثم الحارس وليد عبدالله؛ مطالبين فيها بضرورة التكاتف بين الكل للفوز في كل مباراة وطي أي سلبيات أو خسارة حدثت في الماضي ليكونوا يدًا واحدة وعائلة واحدة في كل مرة، وأن المسؤولية عليهم كبيرة داخل الملعب، فهم المسؤولون قبل الإدارة والمدرب، ويريدون أن يكونوا جاهزين لكل مباراة للفوز قبل أن يختتم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ حديث اللاعبين عندما اعتذر للجميع عن ضياع ضربة الجزاء، وقال “يجب أن نعوض بقوة في الفترة المقبلة لنفوز ونسعد أنفسنا وجماهيرنا”.

يذكر أن النصر خسر من الاتحاد السبت الماضي 1 / 3 في الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أضاع حمدالله؛ ضربة جزاء بعد أن تصدى لها الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي؛ حينما كان الخصم متقدما 2 / 1، فتوقف الرصيد عند ست نقاط، علما بأنه يملك مباراة مؤجلة أمام الطائي من الجولة الرابعة، إثر ارتباطه بلقاء تراكتور الإيراني في الدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا