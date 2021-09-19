حمدالله يعتذر عن ضياع ضربة الجزاء.. ويؤكد: “سنعوض بقوة لنسعد جماهيرنا”

اجتمع مسلي آل معمر؛ رئيس نادي النصر باللاعبين، وذلك بعد إقالة المدرب البرازيلي مانو مينيزيس؛ وإسناد المهمة إلى مساعده البرازيلي مارسيلو سيزار.
حيث طالب “آل معمر” من اللاعبين؛ التركيز والعمل لتحقيق الانتصارات ونسيان ما فات، والابتعاد عما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم التأثر بما يطرح والتركيز داخل الملعب في الفترة المقبلة.
كما طلب اللاعبون الاجتماع بينهم بعيدا عن إدارة النادي لتكون جلسة مصارحة، حيث بدأ خلالها البرازيلي تاليسكا؛ الحديث، تلاه المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ ثم الحارس وليد عبدالله؛ مطالبين فيها بضرورة التكاتف بين الكل للفوز في كل مباراة وطي أي سلبيات أو خسارة حدثت في الماضي ليكونوا يدًا واحدة وعائلة واحدة في كل مرة، وأن المسؤولية عليهم كبيرة داخل الملعب، فهم المسؤولون قبل الإدارة والمدرب، ويريدون أن يكونوا جاهزين لكل مباراة للفوز قبل أن يختتم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ حديث اللاعبين عندما اعتذر للجميع عن ضياع ضربة الجزاء، وقال “يجب أن نعوض بقوة في الفترة المقبلة لنفوز ونسعد أنفسنا وجماهيرنا”.
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