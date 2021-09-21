احدث الأخبار

وزير الخارجية الإيراني يسعى لإحياء الاتفاق النووي من نيويورك
أبرز المواد
 نائبة الرئيس الإيراني: أدعم زواج القاصرات والمساواة تضر بالمرأة
أبرز المواد
 حمدالله يعتذر عن ضياع ضربة الجزاء.. ويؤكد: “سنعوض بقوة لنسعد جماهيرنا”
أبرز المواد
 ولي العهد تكفّل بعلاجه.. عودة أحد أبطال الحد الجنوبي إلى المملكة بعد رحلة علاج طويلة (فيديو)
أبرز المواد
 حزب روسيا الموحدة الحاكم يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات الروسية
أبرز المواد
 تلفزيون السودان: محاولة انقلابية فاشلة.. ودعوة للجماهير للتصدي لها
أبرز المواد
 أسعار النفط تسجل تراجعاً حوالي 2 ٪ بسبب مخاوف المخاطرة من المستثمرين
أبرز المواد
 “الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة نجران حتى الـ 9 مساءً
أبرز المواد
 البرلمان العربي يدين محاولة اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على ميناء الصليف
أبرز المواد
 “ظنته شبحًا يقف أمامها”.. صراخ وذعر لمريضة داخل مستشفى عزل بسبب ممرض (فيديو)
أبرز المواد
 وفاة المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع المصري الأسبق عن عمر يناهز 85 عاما
أبرز المواد
 “الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على محافظات العيص والمهد ووادي الفرع
أبرز المواد
وزير الخارجية الإيراني يسعى لإحياء الاتفاق النووي من نيويورك

وزير الخارجية الإيراني يسعى لإحياء الاتفاق النووي من نيويورك

أبرز المواد
نائبة الرئيس الإيراني: أدعم زواج القاصرات والمساواة تضر بالمرأة

نائبة الرئيس الإيراني: أدعم زواج القاصرات والمساواة تضر بالمرأة

أبرز المواد
حمدالله يعتذر عن ضياع ضربة الجزاء.. ويؤكد: “سنعوض بقوة لنسعد جماهيرنا”

حمدالله يعتذر عن ضياع ضربة الجزاء.. ويؤكد: “سنعوض بقوة لنسعد جماهيرنا”

أبرز المواد
ولي العهد تكفّل بعلاجه.. عودة أحد أبطال الحد الجنوبي إلى المملكة بعد رحلة علاج طويلة (فيديو)

ولي العهد تكفّل بعلاجه.. عودة أحد أبطال الحد الجنوبي إلى المملكة بعد رحلة علاج طويلة (فيديو)

أبرز المواد

وزير الخارجية الإيراني يسعى لإحياء الاتفاق النووي من نيويورك

وزير الخارجية الإيراني يسعى لإحياء الاتفاق النووي من نيويورك
http://almnatiq.net/?p=1032850
المناطق-الرياض

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، لدى وصوله لنيويورك، إنه سيلتقي على هامش الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة مع وزيري خارجية فرنسا وبريطانيا والمسؤول عن السياسة الخارجية الأوروبية.

 

وزعم عبداللهيان أن محادثاته في نيويورك ستشمل الاهتمام بأولوية آسيا والجريان، والتركيز على سياسة خارجية متوازنة، والتفاعل مع جميع الدول، ومتابعة الدبلوماسية الاقتصادية ومشاكل الإيرانيين في الخارج.

 

ولم يشر وزير الخارجية الإيراني إلى القضايا التي ستناقش خلالها هذه الاجتماعات، لكن التكهنات تشير إلى أن التركيز الرئيسي لهذه الاجتماعات سيكون على كيفية العودة لمحادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

 

يذكر أن عبداللهيان كتب على صفحته على تويتر الأسبوع الماضي “أنه انتقد بشده خلال مكالمة هاتفية مع وزيرة الخارجية البريطاني، ما وصفه تقاعس الاتحاد الأوروبي في الاتفاق النووي”.

روابط ذات صلة

نائبة الرئيس الإيراني: أدعم زواج القاصرات والمساواة تضر بالمرأة

نائبة الرئيس الإيراني: أدعم زواج القاصرات والمساواة تضر بالمرأة
حمدالله يعتذر عن ضياع ضربة الجزاء.. ويؤكد: “سنعوض بقوة لنسعد جماهيرنا”

حمدالله يعتذر عن ضياع ضربة الجزاء.. ويؤكد: “سنعوض بقوة لنسعد جماهيرنا”
ولي العهد تكفّل بعلاجه.. عودة أحد أبطال الحد الجنوبي إلى المملكة بعد رحلة علاج طويلة (فيديو)

ولي العهد تكفّل بعلاجه.. عودة أحد أبطال الحد الجنوبي إلى المملكة بعد رحلة علاج طويلة (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*