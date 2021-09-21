وزير الخارجية الإيراني يسعى لإحياء الاتفاق النووي من نيويورك

المناطق-الرياض

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، لدى وصوله لنيويورك، إنه سيلتقي على هامش الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة مع وزيري خارجية فرنسا وبريطانيا والمسؤول عن السياسة الخارجية الأوروبية.

وزعم عبداللهيان أن محادثاته في نيويورك ستشمل الاهتمام بأولوية آسيا والجريان، والتركيز على سياسة خارجية متوازنة، والتفاعل مع جميع الدول، ومتابعة الدبلوماسية الاقتصادية ومشاكل الإيرانيين في الخارج.

ولم يشر وزير الخارجية الإيراني إلى القضايا التي ستناقش خلالها هذه الاجتماعات، لكن التكهنات تشير إلى أن التركيز الرئيسي لهذه الاجتماعات سيكون على كيفية العودة لمحادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

يذكر أن عبداللهيان كتب على صفحته على تويتر الأسبوع الماضي “أنه انتقد بشده خلال مكالمة هاتفية مع وزيرة الخارجية البريطاني، ما وصفه تقاعس الاتحاد الأوروبي في الاتفاق النووي”.