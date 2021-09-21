السودان: المحاولة الانقلابية قامت بها عناصر “جماعة الإخوان” وتم القبض عليهم

محررو المناطق:

كشفت مصادر سودانية مطلعة، تفاصيل محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت صباح اليوم، الثلاثاء، مشيرة إلى اعتقال قادة المحاولة.

وقال المصادر، -بحسب العربيةـ إن عناصر “جماعة الإخوان” بقيادة اللواء بكراوي حاولت الانقلاب صباح اليوم، لكن جرى اعتقال قادة المحاولة الانقلابية، وتقديمهم إلى التحقيق.

وأوضحت المصادر، أن العملية الانقلابية اكتشفت منذ الثالثة صباحا، لكن الجيش سيطر على الأوضاع وتم فتح الجسور في العاصمة السودانية.

يأتي هذا في وقت قال فيه الناطق باسم مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان: “إن الأوضاع تحت السيطرة”.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام سودانية، اليوم الثلاثاء، عن محاولة مجموعة- لم تسمها- السيطرة على الأوضاع في البلاد والقيام بانقلاب، دون ذكر المزيد من تفاصيل المحاولة أو الجهة التي تقف وراء المحاولة.