5 نصائح لتخفيف التهاب الحلق وتقصير مدته

المناطق- وكالات:

قالت خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة، إن هناك ثمانية أشياء يجب تجربتها للتخلص من التهاب في الحلق.

وبحسب الصحة الوطنية، فإن التهاب الحلق يسبب إحساسًا مؤلمًا في الحلق عند البلع. يمكن أن يسبب أيضًا إحساسًا جافًا وخدشًا واحمرارًا في مؤخرة الفم.

وذكر موقع “ميديك فوروم” المهتم بالشؤون الصحية، أنه إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق، فقد يكون لديك أيضًا رائحة فم كريهة وسعال خفيف وتورم في غدد الرقبة.

وبحسل الموقع، يمكن تخفيف التهاب الحلق وتقصير مدته باتباع النصائح الخمس التالية:

– الغرغرة بالماء الدافئ والملح (ليس للأطفال)

– الإكثار من شرب الماء

– تناول الأطعمة اللينة

– تجنب التدخين أو الأماكن المليئة بالدخان

– تناول مصاصة أو حلوى صلبة، لكن لا تعط الأطفال الصغار أي شيء صغير أو صلب.

– الاسترخاء

وذكر الموقع الطبي، أنه إذا لم ينجح ذلك، فقد يقترح طبيبك أحد العلاجات الثلاثة التالية لالتهاب الحلق:

– استخدام الباراسيتامول أو الإيبوبروفين

– تناول مصاصة تحتوي على مخدر موضعي أو مطهر أو مضاد للالتهابات

– استخدام بخاخ مخدر