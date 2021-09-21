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السودان: محاولة الانقلاب تم احتواؤها.. وسلاح المدرعات خارج السيطرة حتى الآن

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السودان: محاولة الانقلاب تم احتواؤها.. وسلاح المدرعات خارج السيطرة حتى الآن
http://almnatiq.net/?p=1032861
محررو المناطق
أفادت معلومات عسكرية بأن محاولة انقلابية جرت فجر اليوم الثلاثاء من قبل ضباط في سلاح المدرعات، مستغلة الأحداث الأخيرة في البلاد، تم التصدي لها لكن سلاح المدرعات خارج السيطرة حتى الآن.
فقد أوضحت مصادر عسكرية لـ”العربية الحدث” بأن عددا من الضباط، بقيادة اللواء عبد الباقي بكراوي، سيطروا على سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني، مضيفة أن بعض الجيوب في سلاح المدرعات، لا تزال القوات الأمنية تتعامل معها.
في حين أفادت وسائل اعلام محلية بأن دبابات تحركت من أمام السلاح الطبي وأغلقت الطريق نحو كوبري أم درمان القديم، في جوار البرلمان السوداني، وسط انتشار كثيف للقوات العسكرية في المنطقة.
ووجه محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السوداني والناطق الرسمي باسم المجلس مناشدة لجميع السودانيين، من أجل الدفاع عن البلاد، وقال في تعليق على على حسابه على “فيسبوك”: “هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال”، وأضاف في تعليق لاحق:” الأمور تحت السيطرة والثورة منتصرة”.

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