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حكم نهائي بإلزام بنك شهير برد 2.6 مليون ريال لمواطنة.. والسبب فيلا آيلة للسقوط

حكم نهائي بإلزام بنك شهير برد 2.6 مليون ريال لمواطنة.. والسبب فيلا آيلة للسقوط
http://almnatiq.net/?p=1032872
محررو المناطق:

أودعت محكمة الاستئناف في محافظة جدة حكما نهائيًا، في دعوى قضائية أقامتها مواطنة ضد أحد البنوك الشهيرة، بشأن فيلا اشترتها بغرض الإيجار المنتهي بالتمليك.

 

وتعود القضية، إلى قيام المواطنة بشراء الفيلا من خلال البنك، ودفعت مليون ريال كدفعة أولى، على أن تدفع 600 ألف ريال كل عام على مدار عامين، لكنها اكتشفت بعد ذلك أن الفيلا آيلة للسقوط بسبب عيوب إنشاء وتشطيب بها، وفقًا لـ”المدينة”.

 

وبحسب المواطنة، فإنها تواصلت مع البنك لحل مشكلتها، لكن لم تسفر محاولتها عن نتيجة حاسمة، فلجأت إلى المحكمة العامة بالمحافظة، التي قضت بإعادة العقار لحيازة البنك، وإلزامه بدفع مبلغ 2.6 مليون ريال قيمة العقار للمواطنة.

 

ونص الحكم على احتساب مدة العامين كإيجار، وإلزام المواطنة بدفع قيمته للبنك من خلال استقطاعها من مجمل المبلغ المدفوع للعقار، قبل أن تصادق محكمة الاستئناف بمحافظة جدة على الحكم ويكتسب صفة القطعية.

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