مسؤول بـ”mbc”: التقطيع في مباريات دوري المحترفين يعود لسرعة الإنترنت لدى المشترك

كشف عبدالعزيز التويجري، المتحدث الرسمي للشؤون الرياضية لمجموعة “MBC”، عن أسباب التقطيع أثناء مشاهدة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم (2021-2022).
وقال “التويجري” في تصريحات مُتلفزه، “كل من دفع رسوم الاشتراك سيحصل حتما على الخدمة، والتقطيع في المباريات يعود لسرعة الإنترنت لدى المشترك، مضيفًا نعمل على تحسين بعض الأمور التقنية”.
وتابع: “الطلب على جهاز (Gobx) كبير جدًا وسيتوفر هذا الأسبوع، موضحًا هناك جهات تتابع الأسعار لضمان عدم التلاعب، لافتًا إلى أن حقوق الاتحاد الآسيوي محدودة جغرافيًا ولذلك يجب ربط الريسيفر بالإنترنت”.
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