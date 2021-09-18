مسؤول بـ”mbc”: التقطيع في مباريات دوري المحترفين يعود لسرعة الإنترنت لدى المشترك

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كشف عبدالعزيز التويجري، المتحدث الرسمي للشؤون الرياضية لمجموعة “MBC”، عن أسباب التقطيع أثناء مشاهدة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم (2021-2022).

وقال “التويجري” في تصريحات مُتلفزه، “كل من دفع رسوم الاشتراك سيحصل حتما على الخدمة، والتقطيع في المباريات يعود لسرعة الإنترنت لدى المشترك، مضيفًا نعمل على تحسين بعض الأمور التقنية”.

وتابع: “الطلب على جهاز (Gobx) كبير جدًا وسيتوفر هذا الأسبوع، موضحًا هناك جهات تتابع الأسعار لضمان عدم التلاعب، لافتًا إلى أن حقوق الاتحاد الآسيوي محدودة جغرافيًا ولذلك يجب ربط الريسيفر بالإنترنت”.