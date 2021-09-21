مصادر عسكرية سودانية: اعتقال 40 ضابطا لتورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة

محررو المناطق

أفادت وكالة “الأناضول” نقلا عن مصدر عسكري سوداني بـ”اعتقال 40 ضابطا لتورطهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة” التي جرت فجر اليوم الثلاثاء بالبلاد.

وكانت قد أفادت معلومات عسكرية بأن محاولة الانقلاب التي جرت فجر اليوم الثلاثاء من قبل ضباط في سلاح المدرعات، مستغلة الأحداث الأخيرة في البلاد، تم التصدي لها. فقد أوضحت مصادر عسكرية ل” العربية الحدث” بأن عددا من الضباط، بقيادة اللواء عبد الباقي بكراوي، سيطروا على سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني، مضيفة أن بعض الجيوب في سلاح المدرعات، لا تزال القوات الأمنية تتعامل معها.

في حين أفادت وسائل اعلام محلية بأن دبابات تحركت من أمام السلاح الطبي وأغلقت الطريق نحو كوبري أم درمان القديم، في جوار البرلمان السوداني، وسط انتشار كثيف للقوات العسكرية في المنطقة.

كما وجه محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السوداني والناطق الرسمي باسم المجلس مناشدة لجميع السودانيين، من أجل الدفاع عن البلاد، وقال في تعليق على على حسابه على “فيسبوك”: “هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال”، وأضاف في تعليق لاحق:” الأمور تحت السيطرة والثورة منتصرة”.