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الجوازات: من خرج ولم يعد يُمنع من دخول المملكة 3 سنوات إلا في هذه الحالة

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الجوازات: من خرج ولم يعد يُمنع من دخول المملكة 3 سنوات إلا في هذه الحالة

الجوازات: من خرج ولم يعد يُمنع من دخول المملكة 3 سنوات إلا في هذه الحالة
http://almnatiq.net/?p=1032894
أكدت المديرية العامة للجوازات، أن التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة.
وقالت “الجوازات”، إنه يتم إسقاط العمالة المنزلية آلياً بـ”خرج ولم يعد” بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو بالتواصل من خلال خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد 30 يوماً من انتهاء صلاحية التأشيرة.
وأضافت، أن التعليمات تنص على من “خرج ولم يعد” بمنع الدخول لمدة 3 سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة ويستثنى من ذلك التابعون والمرافقون، مبينة أن مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة تحتسب من تاريخ أول خروج.
وأوضحت “الجوازات ” أنه يمكن إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية خلال 15 يوما من تاريخ البلاغ، من خلال خدمة “تواصل” عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

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