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“سابع جار” مبادرة لإحياء سنة حق الجار في كل مناطق المملكة (فيديو)

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“سابع جار” مبادرة لإحياء سنة حق الجار في كل مناطق المملكة (فيديو)

“سابع جار” مبادرة لإحياء سنة حق الجار في كل مناطق المملكة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1032916
محررو المناطق:

نظمت مجموعة من الشباب والشبات مبادرة لإسعاد المواطنين في أغلب مناطق الرياض بمناسبة اليوم الوطني السعودي، تحت عنوان “سابع جار”.

 

وقال المهندس مهند الحسون، ناشط اجتماعي، وأحد منظمي المبادرة، إنهم نظموا تلك المبادرة لإحياء سنة حق الجار في كل مناطق المملكة والتعبير عن الفرحة في اليوم الوطني.

 

وأضاف الحسون: “قمنا بتوزيع الهدايا على الأهالي في بيوتهم بأحياء الرياض ضمن مبادرة (سابع جار).

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