ماذا يحدث للجسم حال الامتناع عن تناول السكر؟.. استشاري يُجيب

السكر مركب صناعي، لا يحتاجه الجسم نهائيًا، فالجسم يحصل على الطاقة اللازمة له من خلال تكسير الدهون الموجودة به لإمداد الجسم بالسكريات اللازمة له. حيث حذر الأطباء من استهلاك كميات كبيرة من السكريات، كما يسبب الإفراط في تناول السكر الإصابة بالعديد من الأمراض منها

“السمنة ومرض السكري، وتسوس الأسنان”.

ويوضح الدكتور جبران، استشاري السمنة والنحافة والأمراض الباطنية ما يحدث للجسم حال الامتناع عن تناول السكر قائلا: إن الامتناع عن تناول السكر يقلل من الإصابة بمرض السكر، وينخفض الوزن، كما يسهم في تحسين المزاج والنوم السليم، ويقلل من مستوى الكولسترول الضار في الدم.

وأضاف “جبران”، يتعامل المخ مع السكر كما يتعامل مع المخدرات والنيكوتين، أي أنه نوع من أنواع الإدمان لكنه أخف من المواد الأخرى، لذلك لابد من البحث عن طريقة للتخلص من أكثر المواد التي نستخدمها والتي تحتوي على كميات كبيرة من السكر.