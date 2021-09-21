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الجيش السوداني يتفاوض مع “انقلابيين” داخل مقر سلاح المدرعات للاستسلام

الجيش السوداني يتفاوض مع “انقلابيين” داخل مقر سلاح المدرعات للاستسلام
http://almnatiq.net/?p=1032923
محررو المناطق:

قالت مصادر سودانية، إن قوات الجيش السوداني تتفاوض مع انقلابين داخل مقر سلاح المدرعات للاستسلام، في وقت كانت قد حاصرت فيه القوات مقر سلاح المدرعات للقبض على بقية المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة.

 

وبحسب المصادر، بلغ عدد الضباط الذين تم توقيفهم بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة نحو 40 ضابطا حتى الآن، إذ حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة، ولكنهم فشلوا.

 

وفي وقت سابق، كشفت مصادر سودانية مطلعة، تفاصيل محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت صباح اليوم، الثلاثاء، مشيرة إلى اعتقال قادة المحاولة. وقال المصادر، إن عناصر “جماعة الإخوان” بقيادة اللواء بكراوي حاولت الانقلاب صباح اليوم، لكن جرى اعتقال قادة المحاولة الانقلابية، وتقديمهم للتحقيق.

 

وأوضحت المصادر، أن العملية الانقلابية اكتشفت منذ الثالثة صباحًا، لكن الجيش سيطر على الأوضاع وتم فتح الجسور في العاصمة السودانية. يأتي هذا في وقت قال فيه الناطق باسم مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، إن “الأوضاع تحت السيطرة”.

 

 

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