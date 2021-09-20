تجربة جديدة تعالج مرضى سرطان البروستاتا في أسبوع واحد فقط

المناطق - وكالات:

في تجربها تعتبر الأولى من نوعها في علاج مرضى سرطان البروستاتا، يعالج الأطباء في مستشفى لندن رويال مارسدن خلال هذا الأسبوع المريض الأول كجزء من تجربة تبحث فيما إذا كان من الآمن إعطاء العلاج الإشعاعي في جرعتين كبيرتين، بدلا من الجرعات الصغيرة.

في وقت سابق من هذا الشهر، كان قد وجد باحثون من معهد أبحاث السرطان ببريطانيا، أن الكمية النموذجية من الإشعاع لعلاج سرطان البروستاتا، التي يتم إعطائها بجرعات صغيرة على مدار 20 جلسة في الشهر، يمكن إعطاؤها بأمان في خمس جرعات كبيرة فقط في أسبوع أو أسبوعين فقط، وبالتالي يمكن علاج المريض في أسبوع واحد فقط بدلا من شهر .