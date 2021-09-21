ما هي فوائد الامتناع عن تناول اللحوم الحمراء أو التقليل منها؟

المناطق - وكالات:

كشف تقرير نشره موقع (Boldsky)، عن الفوائد الصحية التي يحصل عليها الجسم بعد الامتناع عن تناول اللحوم الحمراء أو التقليل منها، واتباع نظام غذائي نباتي، والتي تمثلت في عدم الإصابة بأمراض مثل الحموضة الزائدة وحرقة المعدة والصداع وآلام المعدة، بالإضافة إلى صحة الأمعاء كونها تعتمد على نظام غذائي نباتي.

وأضاف موقع (Boldsky)، أن الامتناع عن تناول اللحوم يقي من خطر الإصابة بمرض السكري 2، وخفض نسبة الكوليسترول في الدم، تعزيز جهاز المناعة والوقاية من التهابات الجسم، وكذلك تجنب نقل العدوى من الحيوانات إلى جسم الإنسان.

وتابع أن النظام الغذائي النباتي يساعد على تقليل إنتاج الخلايا السرطانية من خلال إصلاح تلف الحمض النووي وجعله أكثر شباباً، وزيادة الطاقة والحيوية، وعدم الشعور بالتعب من أقل مجهود، كما أنه يخلص الجسم من السموم، ويحافظ على صحة القلب من الدهون المشبعة.