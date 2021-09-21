احدث الأخبار

بدء استقبال طلبات تصاريح الإسكان لموسم الحج بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 التحالف: تدمير مسيرة مفخخة ثانية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 مشجع اتحادي يتفاجأ بفهد المولد في الشارع.. وهذا ما فعله (فيديو)
أبرز المواد
 شروط ومحظورات تشغيل مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم
أبرز المواد
 لحظة هجوم أفعى على شخص داخل منزله بطريقة شرسة (فيديو)
أبرز المواد
 الإطاحة بـ4 أشخاص ومقيم لسرقتهم 13 مركبة بجدة
أبرز المواد
 “سابع جار” مبادرة لإحياء سنة حق الجار في كل مناطق المملكة (فيديو)
أبرز المواد
 تجربة جديدة تعالج مرضى سرطان البروستاتا في أسبوع واحد فقط
أبرز المواد
 ما هي فوائد الامتناع عن تناول اللحوم الحمراء أو التقليل منها؟
أبرز المواد
 ماذا يحدث للجسم حال الامتناع عن تناول السكر؟.. استشاري يُجيب
أبرز المواد
 برسالة على الهاتف.. زوج يفاجأ بقضية خلع والسبب “ضرة”
أبرز المواد
 طبيب يحذر من فيروس يهاجم الرضع في الشتاء.. وهذه أعراضه
أبرز المواد
بدء استقبال طلبات تصاريح الإسكان لموسم الحج بالمدينة المنورة

بدء استقبال طلبات تصاريح الإسكان لموسم الحج بالمدينة المنورة

أبرز المواد
التحالف: تدمير مسيرة مفخخة ثانية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

التحالف: تدمير مسيرة مفخخة ثانية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

أبرز المواد
مشجع اتحادي يتفاجأ بفهد المولد في الشارع.. وهذا ما فعله (فيديو)

مشجع اتحادي يتفاجأ بفهد المولد في الشارع.. وهذا ما فعله (فيديو)

أبرز المواد
شروط ومحظورات تشغيل مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم

شروط ومحظورات تشغيل مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم

أبرز المواد

ما هي فوائد الامتناع عن تناول اللحوم الحمراء أو التقليل منها؟

ما هي فوائد الامتناع عن تناول اللحوم الحمراء أو التقليل منها؟
http://almnatiq.net/?p=1032941
المناطق - وكالات:
كشف تقرير نشره موقع (Boldsky)، عن الفوائد الصحية التي يحصل عليها الجسم بعد الامتناع عن تناول اللحوم الحمراء أو التقليل منها، واتباع نظام غذائي نباتي، والتي تمثلت في عدم الإصابة بأمراض مثل الحموضة الزائدة وحرقة المعدة والصداع وآلام المعدة، بالإضافة إلى صحة الأمعاء كونها تعتمد على نظام غذائي نباتي.
وأضاف موقع (Boldsky)، أن الامتناع عن تناول اللحوم يقي من خطر الإصابة بمرض السكري 2، وخفض نسبة الكوليسترول في الدم، تعزيز جهاز المناعة والوقاية من التهابات الجسم، وكذلك تجنب نقل العدوى من الحيوانات إلى جسم الإنسان.
وتابع أن النظام الغذائي النباتي يساعد على تقليل إنتاج الخلايا السرطانية من خلال إصلاح تلف الحمض النووي وجعله أكثر شباباً، وزيادة الطاقة والحيوية، وعدم الشعور بالتعب من أقل مجهود، كما أنه يخلص الجسم من السموم، ويحافظ على صحة القلب من الدهون المشبعة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*