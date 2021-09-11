شروط ومحظورات تشغيل مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم

المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ضوابط الترخيص والاشتراطات الواجب توافرها في مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم؛ وذلك بهدف تحسين الخدمة وتحقيق معايير الصحة والسلامة.

ضوابط

تضمّنت هذه الضوابط، عدم بدء أعمال التشغيل بدون رخصة، وأخذ موافقة الجهة المختصة (الأمانة أو البلدية) حال الرغبة في تغيير مساحة المراكز، والحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.

واشتملت الضوابط كذلك، على أن يكون الموقع واستخدامات المبنى مطابقًا للترخيص، وعرض الترخيص البلدي لمزاولة النشاط في موقع بارز بالمراكز، وإلغاء الترخيص واستخراج ترخيص جديد في حال انتقال المراكز إلى موقع آخر.

ونصّت على الاحتفاظ بسجل الرقابة الصحية الذي يُصرف مع الترخيص، ويُقدَّم للقائم بعملية الرقابة عند أي زيارة ما عدا المناطق التي تطبق نظام الرقابة الصحية الإلكترونية.

شروط

الضوابط التي وضعتها الوزارة، شملت كذلك عدة متطلبات خاصة بالعاملين، أبرزها قصر إدارة النشاط على المواطنين والمواطنات المتفرغين لذلك، وأن تكون مهنة المقيم الذي يمارس التدليك “فني تدليك”، وأن يحصل العامل الذي يمارس التدليك على دورة تدريبية في التدليك أو ما يماثلها من أي جهة تعليمية أو تدريبية داخل المملكة أو خارجها.

وورد في المتطلبات أيضًا، ضرورة التزام العاملين بالممارسات الصحية السليمة، مثل تكرار غسل اليدين، وتقليم الأظافر، والنظافة الشخصية، وإيقاف العمل عند ظهور أي أعراض مرضية على أيٍ من العاملين، كما يجب أن تكون كل العاملات والمستفيدات من النساء في المراكز النسائية.

كما نبّهت الوزارة، على حتمية أن يكون كل العاملين والمستفيدين من الرجال في المراكز الرجالية، والمحافظة على نظافة الزوايا بين الجدران وكل من الأرضيات والأسقف، وإعادة تطهير كل الأدوات التي تُستخدم في المراكز بعد كل جلسة استخدام، والالتزام بالضوابط المكانية والفنية والكهربائية عند ممارسة هذا النشاط.

محظورات

في الوقت نفسه، حدّدت الوزارة قائمة المحظورات الواجب تجنبها في هذه المراكز، وتشمل منع ممارسة النشاط بعد الساعة 12 ليلًا إلا بعد الحصول على تصريح خاص باستثناء شهر رمضان المبارك والأعياد، وعدم ممارسة النشاط خارج حدود المركز المرخص له أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد إلا بتصريح.

وجاء في المحظورات، كذلك عدم الاتصال والنفاذ لمركز أو محل مجاور آخر ما لم ينص ترخيص أي منهما على ذلك، وعدم مخالفة النشاط الذي رُخِّص من أجله، ومنع أي تغيير فيما يدون بالسجل من بيانات أو ملاحظات سواء بالكشط أو بالمحو أو الإزالة أو أي طريقة أخرى.