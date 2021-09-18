قائمة بأكثر الفواكه التي تحتوي على نسبة سكر.. المانجو تتصدرها

المناطق - الرياض

حدّد الموقع الطبي الأمريكي ويب ميد، الفواكه التي تحتوي على نسبة سكر أكثر من غيرها، وهو أمر يحتاجه الكثيرون للتحكم في نسبة السكر في الجسم.

المانجو هي أكثر الفواكه التي بها نسبة سكر، وذلك بواقع 45 جرامًا، وبالتالي فمن يحاول التحكم في مقدار السكر في الجسم فعليه الاكتفاء بتناول شريحتين منها فقط.

يأتي العنب في الترتيب الثاني، إذ الكوب الواحد منه على 23 جرامًا، وأكّد الموقع أن هذه النسبة كبيرة بالنسبة لشيء يكون من السهل مضغه.

يحل الكرز ثالثًا، فالفنجان منها يحتوي على 18 جرامًا، ويجب قياس الكمية التي يمكن تناولها لتحديد نسبة السكر بها، لا سيّما أن طعمها اللذيذ يشجع على تناول الكثير منها.

في الترتيب الرابع تحل فاكهة الإجاص، فالحبة الواحدة منها تحتوي على 17 جرامًا من السكر، ذلك يُنصح بوضع شرائح منها في بعض الحليب قليل الدسم.

يحل البطيخ في الترتيب الخامس، فشريحة متوسطة منه تحتوي على 17 جرام سكر، وينصح بتناول شريحة واحدة أو شريحتين، فهي فاكهة ممتلئة بالماء وتحتوي على معادن خاصة تسمى الإلكتروتيات والتي هي فقط ما يحتاجه الجسم لإعادة الشحن بعد مرور بعض الوقت في الشمس.

بعد ذلك، تأتي فاكهة التين، فحبتان متوسطتان تحتويان على 16 جرامًا من السكر، لذلك ينصح بقطع جزء من جبن الماعز ونشر عليه بعض حبات التين ليساعدك ذلك في مراقبة السكر الذي تتناوله.

الموزة الواحدة متوسطة الحجم تحتوي على 14 جرام سكر، وينصح بتقطيع نصفه إلى رقائق الفطور الصباحية أو هرس قطعة صغيرة في منتصف شطيرة زبدة الفول السوداني، وذلك إذا كانت نسبة السكر بها أكثر مما يرغب فيها الشخص.