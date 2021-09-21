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مليشيا الحوثي الإرهابية.. 7 سنوات من التنكيل بالمذاهب الدينية في اليمن إرضاءً لإيران

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مليشيا الحوثي الإرهابية.. 7 سنوات من التنكيل بالمذاهب الدينية في اليمن إرضاءً لإيران

مليشيا الحوثي الإرهابية.. 7 سنوات من التنكيل بالمذاهب الدينية في اليمن إرضاءً لإيران
http://almnatiq.net/?p=1032981
المناطق - وكالات:

تغيير مذهبي كبير صُدم به اليمن خلال 7 سنوات، هي عمر النكبة الحوثية التي أتت بالمليشيات عنوة إلى رأس هرم السلطة في صنعاء.

 

فبعد أن عرفت المحافظات الشمالية باعتناقها للمذهب الزيدي، الذي يعتبر “سنة الشيعة، وشيعة السنة”، بحسب علماء المذاهب، يحاول الحوثيون فرض المذهب الاثني عشري الإيراني على اليمنيين، الأمر الذي يهدد أكثر من ألف عام من التعايش المذهبي الذي تقلب في نعيمه اليمن، ولم يعرف فروقا بين سني أو زيدي، طيلة تلك الفترة.

 

غير أن النكبة والانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر 2014، كان بداية التهديد الحقيقي للنسيج الاجتماعي والديني الذي عرف به اليمن قرونا طويلة، وفرز المجتمع إلى طبقات متباينة. الصحفي اليمني محمد النعماني، أشار إلى أن عاصمة اليمن التاريخية صنعاء، تحولت بسبب الحوثيين، إلى “كربلاء” جديدة، منذ تاريخ 21 سبتمبر 2014 المشؤوم، وحوّلت المساجد إلى “حسينيات”.

 

وأكد “النعماني” أن سطوة المليشيات فرضت على اليمنيين سب الصحابة الكرام، وممارسة “اللطم والنياح وخبط الصدور”، والظهور كالمجانين، وكل ذلك تحت تأثير نقل التجربة الإيرانية بكل تفاصيلها المذهبية إلى اليمن، إرضاءً لتوجيهات أسيادهم في طهران. ودعا الصحفي اليمني إلى ضرورة التخلص من الخطر الحوثي، وإنهاء تداعيات نكبة 21 سبتمبر 2014، وإعادة التعايش بين أبناء اليمن.

 

من جانبه ذكر المسؤول عن إدارات تحفيظ القرآن بمكتب وزارة الأوقاف اليمنية بعدن، نبيل العديني، أن الخطورة تكمن في أن المذهب الذي استجلبه الحوثيون نقلا للمشروع الإيراني بحذافيره، “يهدد استقرار المجتمع اليمني”.

 

وأوضح أن الحوثيين خلطوا الديني بالسياسي، من خلال فرض مذهب طائفي متدثر بغطاء السيطرة على الحكم، وإرغام الناس على اعتناقه لتمرير أطماعهم في السلطة.

 

وأكد “العديني” على  أهمية أن يتكاتف اليمنيون لوضع حد للعبث الحوثي في حاضر ومستقبل اليمن، بل إن خطرهم طال حتى ماضي اليمن وتاريخه المبني على التعايش والاستقرار وتقبل الآخر.

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