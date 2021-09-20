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استشاري يكشف عن أشهر 3 أسباب وراء ضعف عضلة القلب

استشاري يكشف عن أشهر 3 أسباب وراء ضعف عضلة القلب
http://almnatiq.net/?p=1033009
المناطق - الرياض:
كشف الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن أشهر 3 أسباب رئيسة التي تُسبب ضعف في عضلة القلب .
وقال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين في تصريحات مُتلفزه، إن ضعف القلب يعني أنه يضعف القلب عن ضخ الدم لأعضاء الجسم المختلفة.
وأوضح “خالد النمر” أشهر 3 أسباب وراء ضعف عضلة القلب هي:” الأشخاص الذين يعانون من انسداد بشرايين القلب، الضغط، الكحول”، لافتًا إلى أن أعراض ضعف عضلات القلب تتمثل في: “الشعور بالكتمة، و تورم الرجل”، مضيفًا لا أريد أي شخص يشعر بالكتمة أن يتوهم أنه مريض بضعف عضلات القلب ففي الأغلب تكون النغزات بسبب التوتر أو انقباض في العضلات.

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