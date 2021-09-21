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مسيرة تنموية لأمانة جدة.. مشروعات متنوعة بأكثر من 4 مليارات ريال

مسيرة تنموية لأمانة جدة.. مشروعات متنوعة بأكثر من 4 مليارات ريال
http://almnatiq.net/?p=1033033
المناطق - مكة المكرمة

تنفّذ أمانة محافظة جدة، عدة مشروعات تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي الـ91، وذلك بتكلفة إجمالية تتجاوز أربعة مليارات ريال؛ ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية، وتحسين جودة الحياة والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

 

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي، في تصريحات له، إنّ الأمانة تنفّذ عدة مشروعات تشمل خدمات البنية التحتية والمرافق العامة، وإنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية، وأنسنة المدينة، بالإضافة إلى مشروعات تحسين المشهد الحضري.

 

وأضاف أنَّ من أهم مشروعات البنية التحتية هي تصريف مياه الأمطار وذلك بواقع ستة مشروعات، إلى جانب مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تقدر بـ 765 مليونًا و451 ألف ريال، وتشمل مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03)، ومشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام، ومشروع حي المنار، ومشروع طريق الحرمين بحي النخيل، ومشروع حي التيسير، وشروع حي الأصالة، بالإضافة إلى مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في الشوارع المتضررة بمدينة جدة.

 

وأوضح المتحدث، أنّ الأمانة أكملت خلال الفترة الماضية تنفيذ ستة مشروعات لتصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى، وهي مشروع المواقع الحرجة بإجمالي 30 موقعًا، ومشروع حي الواحة، ومشروع محطة الرفع لنفق السلام، ومشروع ميدان السارية، ومشروع نفق الأمير ماجد مع شارع حراء، وميدان الكرة الأرضية.

 

تضمّنت المشروعات أيضًا، وفق المتحدث، إنشاء أنابيب بأطوال تجاوزت 61 ألفًا و 500 متر، وتركيب 623 منهولًا و876 مصيدة أمطار بجانب تركيب 191 أنبوب دفع نفقي، كما فتحت الأمانة مؤخرًا مظاريف ثلاثة مشروعات بأكثر من 700 مليون ريال، تشمل حي طيبة، وحي الحمدانية، وحي الهدى وجزء من الأجاويد وجزء من السنابل، وطريق الملك فيصل – شمال (عابر القارات سابقًا) وبعض المناطق المحيطة به، وهي حاليًّا تحت إجراءات الترسية.

 

وتعمل الأمانة حاليًّا على استكمال دعوة الشركات المتخصصة في تنفيذ مشروع لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية لمنطقة الفردوس شمال أبحر بقيمة تتجاوز 250 مليون ريال.

 

وأوضح البقمي أنّ جهود الأمانة شملت كذلك، مشروعات الجسور والأنفاق؛ لتسهيل الحركة المرورية في محافظة جدة وتقليص معدل زمن الرحلة اليومية بتكلفة إجمالية تجاوزت 708 ملايين ريال، وكذلك تنفيذ مشروعات للطرق بتكلفة 868 مليون ريال، ومشروعات للإنارة والطرق بأكثر من 284 مليون ريال.

 

وضمن مشروعات الأنسنة التي تهدف لزيادة نصيب الفرد من المرافق الترفيهية والمسطحات الخضراء، تنفذ الأمانة مشروعات للمرافق بنحو 248 مليون ريال، ومشروعات للحدائق والتشجير بنحو 488 مليون ريال.

 

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