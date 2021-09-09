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قبل يوم من بدء الخريف.. فلكية جدة توضح موعد انخفاض درجات الحرارة

قبل يوم من بدء الخريف.. فلكية جدة توضح موعد انخفاض درجات الحرارة

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قبل يوم من بدء الخريف.. فلكية جدة توضح موعد انخفاض درجات الحرارة

قبل يوم من بدء الخريف.. فلكية جدة توضح موعد انخفاض درجات الحرارة
http://almnatiq.net/?p=1033035
المناطق - مكة المكرمة

أكّدت الجمعية الفلكية بجدة، أن غدًا الأربعاء هو بداية فصل الخريف، مؤكدة أن ذلك لا يعني انخفاض درجات الحرارة بشكل مباشر.

 

وقالت الجمعية في تغريده عبر حسابها على مواقع التدوين المصغر “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “يطوى الوطن العربي صفحة فصل الصيف فلكيًا مع اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 بعد أن استمر 93 يومًا استعدادا لحدوث الاعتدال الخريفي وبداية فصل الخريف غدًا الأربعاء”.

 

وأضافت فلكية جدة، أن بداية فصل الخريف فلكيًّا لا يعني أنَّ درجات الحرارة ستنخفض بشكل مباشر، لكن التغيير سيحدُث بشكل تدريجي وستصبح بشكل واضح في نوفمبر المقبل.

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