هل يمكن فتح حساب توكلنا بجهازين مختلفين في وقت واحد؟

محررو المناطق

كشف تطبيق توكلنا، عن إمكانية فتح الحساب بجهازين مختلفين في وقت واحد قائلا: “لا يمكن فتح الحساب وتسجيل الدخول في جهازين مختلفين في الوقت نفسه، بل بإمكان المستفيد الذي يمتلك حساباً في “توكلنا” تسجيل الخروج من حسابه وتسجيل الدخول من جهاز آخر، وذلك لحماية بياناته.

وقال تطبيق توكلنا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه يمكن تحميل التطبيق على جهاز له رقم جوال مختلف أو دون رقم بشرط إدخال رمز التحقق الذي سيرسل إلى رقم الجوال الموجود في حساب “توكلنا”، مضيفًا كما أن التطبيق لا يعمل في أجهزة من يستخدمون نظامي “الجيلبريك” أو الـ”VPN”.

وتأتي هذه الخطوة لحماية بيانات المستفيد، ومنع استغلالها من قبل مستخدمين آخرين، إضافة إلى عدم تمكين المستفيد لغيره من انتحال شخصيته في التطبيق للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة، وهو ما عدته “النيابة العامة” جريمة موجبة للمساءلة، إذ حذرت في وقت سابق من انتحال صفة الغير عبر التطبيقات الرسمية، مشددة على أنه يحظر انتحال شخصية وهوية الغير عبر التطبيقات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة كتطبيق “توكلنا” أو استخدام أي من الخدمات المتاحة عبرها باسم الغير، أو من خلال ممارسة أي سلوك مادي ينطوي على مظاهر خارجية توحيه بصحة هوية وشخصية حائز التطبيق ومستخدم خدماته خلافا للحقيقة، ويقع تحت طائلة المساءلة الجزائية، ويشمل ذلك كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة.