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“حمدوك”: محاولة الانقلاب مُدبرة من داخل وخارج القوات المسلحة

“حمدوك”: محاولة الانقلاب مُدبرة من داخل وخارج القوات المسلحة

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“حمدوك”: محاولة الانقلاب مُدبرة من داخل وخارج القوات المسلحة

“حمدوك”: محاولة الانقلاب مُدبرة من داخل وخارج القوات المسلحة
http://almnatiq.net/?p=1033069
محررو المناطق
أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أن محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت فجر اليوم الثلاثاء بالبلاد، مدبرة من داخل وخارج القوات المسلحة.
وقال رئيس الوزراء السوداني خلال كلمته اليوم في تصريحات صحفية: “سنتخذ إجراءات فورية لتحصين العملية الانتقالية، ويجب دعم وتحصين الحكومة الانتقالية”، مضيفًا “عزيمة شعبنا كانت أقوى من الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد”.
وتابع “حمدوك: “وحدة قوى الحرية والثورة هي الضمان للانتقال المدني الديمقراطي”.
ونبه إلى أن الانقلاب يعد درسا مستفادا ومدعاة لوقفة حقيقة وجادة لوضع الأمور في نصابها الصحيح، لافتًا إلى أنه يجب محاسبة كل الضالعين في محاولة الانقلاب من عسكريين ومدنيين، وسنواصل تفكيك النظام السابق.
وكانت قد أعلنت القوات المسلحة السودانية، في وقت سابق، إحباط محاولة للانقلاب على السلطة في البلاد، مؤكدة أن الأوضاع تحت السيطرة.
ونقلت “وكالة الأنباء السودانية- سونا”، عن المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العميد الطاهر أبو هاجة قوله إن “القوات المسلحة أحبطت المحاولة الانقلابية وأن الأوضاع تحت السيطرة تماما”.
ومن جانبه قال محمد الفكي سليمان، المتحدث باسم مجلس السيادة السوادني، إن السلطات السودانية احتوت محاولة انقلاب وأصبح الوضع تحت السيطرة، بحسب وكالة رويترز.
وأشار سليمان، إلى أنه من المقرر البدء في استجواب المشتبه في تورطهم في محاولة الانقلاب التي اليوم.

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