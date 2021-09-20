وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

يبحث الكثير من الشباب من مختلف الجنسين عن فرص عمل، سواء في المصالح والهيئات الحكومية، أو الشركات والقطاع الخاص، وفي هذا الإطار أعلنت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين من المملكة أو خارجها.

وعن الشروط الواجب توافرها في الوظائف المتاحة.. أوضحت إدارة مستشفى الملك فيصل، أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من المدينة المنورة، والرياض.

وعن موعد وكيفيّة التقديم، أشارت إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 أكتوبر 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول هذا الرابط (https://www.kfshrc.edu.sa/ar/Home/careers/vacancieslist).