احدث الأخبار

وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم
أبرز المواد
 إنجاز طبي جديد.. نظارات بحلقات مركزة تقضي على قصر النظر
أبرز المواد
 دراسة حديثة تكشف معلومات مثيرة عن سمكة السلور “مصاصة الدماء”
أبرز المواد
 فيديو أغضب الأردنيين.. مجرمون يعتدون على شاب ويلقونه في صندوق السيارة
أبرز المواد
 التأمينات الاجتماعية: 3 خطوات للتحقّق من الأجر المسجل ومدد الاشتراك
أبرز المواد
 ما هي فوائد الشاي الأخضر لجسم الإنسان؟
أبرز المواد
 “حمدوك”: محاولة الانقلاب مُدبرة من داخل وخارج القوات المسلحة
أبرز المواد
 التحالف: تدمير مسيرة مفخخة ثالثة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 قبل يوم من بدء الخريف.. فلكية جدة توضح موعد انخفاض درجات الحرارة
أبرز المواد
 مسيرة تنموية لأمانة جدة.. مشروعات متنوعة بأكثر من 4 مليارات ريال
أبرز المواد
 هل يمكن فتح حساب توكلنا بجهازين مختلفين في وقت واحد؟
أبرز المواد
 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يستعرض مفهوم الوطنية لتعزيز قيم الولاء والانتماء
محليات
وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

أبرز المواد
إنجاز طبي جديد.. نظارات بحلقات مركزة تقضي على قصر النظر

إنجاز طبي جديد.. نظارات بحلقات مركزة تقضي على قصر النظر

أبرز المواد
دراسة حديثة تكشف معلومات مثيرة عن سمكة السلور “مصاصة الدماء”

دراسة حديثة تكشف معلومات مثيرة عن سمكة السلور “مصاصة الدماء”

أبرز المواد
فيديو أغضب الأردنيين.. مجرمون يعتدون على شاب ويلقونه في صندوق السيارة

فيديو أغضب الأردنيين.. مجرمون يعتدون على شاب ويلقونه في صندوق السيارة

أبرز المواد

وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم
http://almnatiq.net/?p=1033086
يبحث الكثير من الشباب من مختلف الجنسين عن فرص عمل، سواء في المصالح والهيئات الحكومية، أو الشركات والقطاع الخاص، وفي هذا الإطار أعلنت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين من المملكة أو خارجها.
وعن الشروط الواجب توافرها في الوظائف المتاحة.. أوضحت إدارة مستشفى الملك فيصل، أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من المدينة المنورة، والرياض.
وعن موعد وكيفيّة التقديم، أشارت إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 أكتوبر 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول هذا الرابط (https://www.kfshrc.edu.sa/ar/Home/careers/vacancieslist).

روابط ذات صلة

وظائف شاغرة بالشؤون الصحية بالحرس الوطني.. تعرف على طريقة التقديم

وظائف شاغرة بالشؤون الصحية بالحرس الوطني.. تعرف على طريقة التقديم
الموارد البشرية: نستهدف الوصول إلى 57 ألف عقد عمل مرن بنهاية 2022

الموارد البشرية: نستهدف الوصول إلى 57 ألف عقد عمل مرن بنهاية 2022
جامعة الملك فيصل تعلن وظائف شاغرة للجنسين.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

جامعة الملك فيصل تعلن وظائف شاغرة للجنسين.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*