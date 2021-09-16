قبل مواجهة الهلال.. منع برسیولیس الإيراني من التسجيل حتى سداد مستحقات مدربه

كشفت مصادر صحفية، منذ قليل، أن الفيفا أصدر قرارًا بمنع نادي برسیولیس من التسجيل حتى يسدد مستحقات مدربه السابق غابرئیل کالدرون.

وفي وقت سابق، كان قد اعتبر حسين عبدي لاعب فريق برسبوليس، أنهم محظوظون كثيرًا لوقوع فريقهم في مواجهة الهلال في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وقال “عبدي” في تصريحات مُتلفزه: “إنه يجب على برسبوليس رفع مستواه من أجل التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا”، مضيفًا “أعتقد أن ‫الهلال کان أفضل وأسهل قرعة بالنسبة لفريقنا في مواجهات دور الـ8 بمسابقة دوري أبطال آسيا”.

وسيلتقي الهلال مع برسبوليس الإيراني في مباريات الدور ربع النهائي؛ فيما يلتقي النصر مع الوحدة الإماراتي.