استسلام آخر مجموعة من سلاح المدرعات السوداني

المناطق- وكالات:

استسلمت آخر مجموعة من سلاح المدرعات السوداني، المتورطين بمحاولة الانقلاب الفاشلة، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد مفاوضات مع الجيش السوداني داخل مقر السلاح.

أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة انقلابية للاستيلاء على السلطة، مؤكدا في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن الأوضاع في البلاد تحت السيطرة.

وعادت الحياة إلى طبيعتها في الشارع والمؤسسات بعد محاولة الانقلاب، فيما تؤمن قوات الجيش والدعم السريع والشرطة المرافق الحيوية في الخرطوم والمدن السودانية الأخرى.

وفي وقت سابق، كانت قد كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت صباح اليوم، الثلاثاء، مشيرة إلى اعتقال قادة المحاولة.

وقالت المصادر، إن عناصر “جماعة الإخوان” حاولت الانقلاب صباح اليوم، لكن جرى اعتقال قادة المحاولة الانقلابية، وتقديمهم للتحقيق.

وأوضحت المصادر، أن العملية الانقلابية اكتشفت منذ الثالثة صباحا، لكن الجيش سيطر على الأوضاع وتم فتح الجسور في العاصمة السودانية.