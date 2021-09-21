احدث الأخبار

استسلام آخر مجموعة من سلاح المدرعات السوداني
أبرز المواد
 “الفيصل” يعلن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الخامسة
أبرز المواد
 “عسكريون أرادوا السيادة”.. القصة الكاملة لمحاولة انقلاب “الفجر” في السودان
أبرز المواد
 الصحة⁩ تعلن تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا 
أبرز المواد
 قبل مواجهة الهلال.. منع پرسپولیس الإيراني من التسجيل حتى سداد مستحقات مدربه
أبرز المواد
 وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم
أبرز المواد
 إنجاز طبي جديد.. نظارات بحلقات مركزة تقضي على قصر النظر
أبرز المواد
 دراسة حديثة تكشف معلومات مثيرة عن سمكة السلور “مصاصة الدماء”
أبرز المواد
 فيديو أغضب الأردنيين.. مجرمون يعتدون على شاب ويلقونه في صندوق السيارة
أبرز المواد
 التأمينات الاجتماعية: 3 خطوات للتحقّق من الأجر المسجل ومدد الاشتراك
أبرز المواد
 ما هي فوائد الشاي الأخضر لجسم الإنسان؟
أبرز المواد
 “حمدوك”: محاولة الانقلاب مُدبرة من داخل وخارج القوات المسلحة
أبرز المواد
استسلام آخر مجموعة من سلاح المدرعات السوداني

استسلام آخر مجموعة من سلاح المدرعات السوداني

أبرز المواد
“الفيصل” يعلن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الخامسة

“الفيصل” يعلن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الخامسة

أبرز المواد
“عسكريون أرادوا السيادة”.. القصة الكاملة لمحاولة انقلاب “الفجر” في السودان

“عسكريون أرادوا السيادة”.. القصة الكاملة لمحاولة انقلاب “الفجر” في السودان

أبرز المواد
الصحة⁩ تعلن تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

الصحة⁩ تعلن تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

أبرز المواد

استسلام آخر مجموعة من سلاح المدرعات السوداني

استسلام آخر مجموعة من سلاح المدرعات السوداني
http://almnatiq.net/?p=1033126
المناطق- وكالات:

استسلمت آخر مجموعة من سلاح المدرعات السوداني، المتورطين بمحاولة الانقلاب الفاشلة، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد مفاوضات مع الجيش السوداني داخل مقر السلاح.

 

أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة انقلابية للاستيلاء على السلطة، مؤكدا في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن الأوضاع في البلاد تحت السيطرة.

 

وعادت الحياة إلى طبيعتها في الشارع والمؤسسات بعد محاولة الانقلاب، فيما تؤمن قوات الجيش والدعم السريع والشرطة المرافق الحيوية في الخرطوم والمدن السودانية الأخرى.

 

وفي وقت سابق، كانت قد كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت صباح اليوم، الثلاثاء، مشيرة إلى اعتقال قادة المحاولة.

 

وقالت المصادر، إن عناصر “جماعة الإخوان” حاولت الانقلاب صباح اليوم، لكن جرى اعتقال قادة المحاولة الانقلابية، وتقديمهم للتحقيق.

 

وأوضحت المصادر، أن العملية الانقلابية اكتشفت منذ الثالثة صباحا، لكن الجيش سيطر على الأوضاع وتم فتح الجسور في العاصمة السودانية.

روابط ذات صلة

“عسكريون أرادوا السيادة”.. القصة الكاملة لمحاولة انقلاب “الفجر” في السودان

“عسكريون أرادوا السيادة”.. القصة الكاملة لمحاولة انقلاب “الفجر” في السودان
“حمدوك”: محاولة الانقلاب مُدبرة من داخل وخارج القوات المسلحة

“حمدوك”: محاولة الانقلاب مُدبرة من داخل وخارج القوات المسلحة
من هو اللواء بكراوي قائد انقلاب السودان الفاشل؟

من هو اللواء بكراوي قائد انقلاب السودان الفاشل؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*