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لأول مرة.. عرض فيلم ومشاهد جديدة عن رحلة الملك عبدالعزيز إلى مصر

لأول مرة.. عرض فيلم ومشاهد جديدة عن رحلة الملك عبدالعزيز إلى مصر
http://almnatiq.net/?p=1033128
محررو المناطق:

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن عرض فيلم تاريخي ملون نادر، يعرض للمرة الأولى عبر قناة السعودية، يوثق زيارة الملك  عبد العزيز- رحمه الله- إلى مصر.

 

وقال محمد فهد الحارثي، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، عبر تويتر: “لأول مرة.. هيئة الإذاعة والتلفزيون تعرض فيلما ومشاهد جديدة عن رحلة الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، إلى مصر، وذلك باستخدام أحدث التقنيات ليظهر بألوانه الطبيعية. وسيعرض بمناسبة اليوم الوطني الـ91 على قناة السعودية”.

 

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