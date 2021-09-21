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أعلام المملكة تزيّن شوارع وميادين عسير استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني

أعلام المملكة تزيّن شوارع وميادين عسير استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني

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أعلام المملكة تزيّن شوارع وميادين عسير استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني

أعلام المملكة تزيّن شوارع وميادين عسير استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=1033143
المناطق - عسير

أنهت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، استعداداتها للاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ٩١، حيث توشحت شوارع والميادين بعلم المملكة، كما تم تركيب اللوحات الوطنية على الطرق.

 

وبلغ عدد الأعلام التي تمّ تعليقها نحو ٣٢ ألف علم في الشوارع الرئيسية بمدينة أبها ومحافظات المنطقة، إلى جانب أكثر من ٦٠٠ لوحة وطنية على الطرق، مع إنارات مختلفة وجذابة للتزيين.

 

ومنذ وقت مبكر، استعدت أمانة عسير وبلدياتها للاحتفال باليوم الوطني، وسخرت كل القدرات والإمكانيات لخدمة هذه المناسبة الغالية، بإشراف ومتابعة من أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، ضمن الواجبات الوطنية وأهداف الأمانة الرامية إلى تعزيز المواطنة.

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