احدث الأخبار

“التعاون الإسلامي” تدين المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف “خميس مشيط”
أبرز المواد
 أعلام المملكة تزيّن شوارع وميادين عسير استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني
منطقة عسير
 أمير منطقة مكة المكرمة يكرم مديرة الابتدائية الـ 26 بالطائف
أبرز المواد
 لأول مرة.. عرض فيلم ومشاهد جديدة عن رحلة الملك عبدالعزيز إلى مصر
أبرز المواد
 استسلام آخر مجموعة من سلاح المدرعات السوداني
أبرز المواد
 “الفيصل” يعلن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الخامسة
أبرز المواد
 “عسكريون أرادوا السيادة”.. القصة الكاملة لمحاولة انقلاب “الفجر” في السودان
أبرز المواد
 الصحة⁩ تعلن تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا 
أبرز المواد
 قبل مواجهة الهلال.. منع پرسپولیس الإيراني من التسجيل حتى سداد مستحقات مدربه
أبرز المواد
 وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم
أبرز المواد
 إنجاز طبي جديد.. نظارات بحلقات مركزة تقضي على قصر النظر
أبرز المواد
 دراسة حديثة تكشف معلومات مثيرة عن سمكة السلور “مصاصة الدماء”
أبرز المواد
“التعاون الإسلامي” تدين المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف “خميس مشيط”

“التعاون الإسلامي” تدين المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف “خميس مشيط”

أبرز المواد
أعلام المملكة تزيّن شوارع وميادين عسير استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني

أعلام المملكة تزيّن شوارع وميادين عسير استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني

منطقة عسير
أمير منطقة مكة المكرمة يكرم مديرة الابتدائية الـ 26 بالطائف

أمير منطقة مكة المكرمة يكرم مديرة الابتدائية الـ 26 بالطائف

أبرز المواد
لأول مرة.. عرض فيلم ومشاهد جديدة عن رحلة الملك عبدالعزيز إلى مصر

لأول مرة.. عرض فيلم ومشاهد جديدة عن رحلة الملك عبدالعزيز إلى مصر

أبرز المواد

“التعاون الإسلامي” تدين المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف “خميس مشيط”

“التعاون الإسلامي” تدين المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف “خميس مشيط”
http://almnatiq.net/?p=1033148
المناطق- واس:

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، محاولات استهداف جماعة الحوثي الإرهابية، اليوم الثلاثاء، لـ “خميس مشيط” بـ 3 طائرات مفخخة.

 

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته الشديدة لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط، مشيدا بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراضهم وتدميرهم.

 

وجدد العثيمين تأكيد المنظمة على إدانة الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، معتبرا أن تلك الأفعال “جرائم حرب”.

 

وأكّد أمين عام التعاون الإسلامي على تأييد المنظمة، ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

 

روابط ذات صلة

التحالف: تدمير مسيرة مفخخة ثانية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

التحالف: تدمير مسيرة مفخخة ثانية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
التحالف: اعتراض مسيرة حوثية أطلقت نحو خميس مشيط

التحالف: اعتراض مسيرة حوثية أطلقت نحو خميس مشيط
مكالمة مبكية بين طفلة ووالدها قبل إعدامه على يد ميليشيا الحوثي (فيديو)

مكالمة مبكية بين طفلة ووالدها قبل إعدامه على يد ميليشيا الحوثي (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*