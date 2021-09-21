“التعاون الإسلامي” تدين المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف “خميس مشيط”

المناطق- واس:

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، محاولات استهداف جماعة الحوثي الإرهابية، اليوم الثلاثاء، لـ “خميس مشيط” بـ 3 طائرات مفخخة.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته الشديدة لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط، مشيدا بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراضهم وتدميرهم.

وجدد العثيمين تأكيد المنظمة على إدانة الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، معتبرا أن تلك الأفعال “جرائم حرب”.

وأكّد أمين عام التعاون الإسلامي على تأييد المنظمة، ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.