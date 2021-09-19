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وزير الإعلام اليمني: مليشيا الحوثي تطالب أسر ضحايا مذبحة 18 سبتمبر بدفع 3 مليون ريال

وزير الإعلام اليمني: مليشيا الحوثي تطالب أسر ضحايا مذبحة 18 سبتمبر بدفع 3 مليون ريال

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وزير الإعلام اليمني: مليشيا الحوثي تطالب أسر ضحايا مذبحة 18 سبتمبر بدفع 3 مليون ريال

وزير الإعلام اليمني: مليشيا الحوثي تطالب أسر ضحايا مذبحة 18 سبتمبر بدفع 3 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=1033173
محررو المناطق:

قال معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، اليوم الثلاثاء، إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تبلغ أسر ضحايا مذبحة 18 سبتمبر الـ 9 بمنحهم مهلة لإخلاء منازلهم ومصادرة كافة ممتلكاتهم من أراضي وعقارات واموال، وتسليم 3 مليون ريال يمني عن كل شهيد تكاليف القضية، تنفيذا للحكم الجائر الذي اصدرته محكمة غير قانونية خاضعة لسيطرتها.

وأضاف “الإرياني” في تغريدة عبر “تويتر”، أن “التمادي من مليشيا الحوثي الارهابية في استهداف ضحايا مذبحة 18 سبتمبر الجماعية والتنكيل باسرهم يمثل استفزاز لمشاعر كل اليمنيين الذين عبروا عن غضبهم واستهجانهم منذ وقوع للجريمة، ومحاولة لإرهاب مناهضي المليشيا من سياسيين واعلاميين وصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.

وتابع: “الممارسات العقابية التي تنتهجها مليشيا الحوثي الارهابية بحق أسر الضحايا تمثل تحدي سافر للمجتمع الدولي الذي أدان ولا يزال تلك الجريمة البشعة، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

 

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