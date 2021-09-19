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“غرامات وعقوبات للمخالفين”.. أمانة العاصمة المقدسة تمنع الشاحنات من الوقوف داخل أحياء مكة

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“غرامات وعقوبات للمخالفين”.. أمانة العاصمة المقدسة تمنع الشاحنات من الوقوف داخل أحياء مكة

“غرامات وعقوبات للمخالفين”.. أمانة العاصمة المقدسة تمنع الشاحنات من الوقوف داخل أحياء مكة
http://almnatiq.net/?p=1033180
محررو المناطق:

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن فرض غراماتٍ مالية على أصحاب الشاحنات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وصهاريج المياه المتوقِّفة في الطرقات العامَّة وداخل الأحياء السكنيِّة.

وقالت الأمانة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن القرار يأتي نتيجة لتسبب الشاحنات في إحداث التشوه البصري، وتعطيل الحركة المرورية، وإزعاج أهالي الأحياء، وخطورتها على المشاة، مؤكدةً تعاونها مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وتحرير المخالفات مع التعهد بعدم الوقوف داخل الأحياء إطلاقاً.

وأوضحت الأمانة أنه يجري توفير بدائل حيث عن إيجاد بدائل متاحة لأصحاب الشاحنات والصهاريج ومُعِدَّات مواد البناء عن طريق تهيئة مواقف السيارات العامَّة الــ 5 الموجودة بالعاصمة المقدسة وتخصيص مواقع لهم في مواقف السيارات على طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز، ومواقف السيارات على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ومواقف السيارات على طريق الأمير محمد بن سلمان، ومواقف السيارات على طريق مكة-المدينة، ومواقف السيارات على طريق الليث ، لافتةً النظر إلى أن المواقع الجديدة سوف تكون مواقف ثابتة لأصحاب المُعِدَّات للرجوع إليها بعد الانتهاء من خدمة العملاء في أماكن وجودهم، مشددةً على عدم السماح بالوقوف في الطُرقات والممرّات وداخل نِطاق الأحياء للحفاظ على المنظر الحضاري وتعزيز الأمن والسلامة.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين إلى استخدام منصة (معدة) المتوفرة في موقع الأمانة الإلكتروني لطلب الخدمة أو عن طريق التوجه إلى أقرب موقع معتمد للمواقف، ويمكن لأصحاب المعدات التسجيل من خلال المنصة على الرابط التالي https://srvc.holymakkah.gov.sa/eqsys، ممهلة أصحاب الشاحنات والمُعِدَّات المتوقِّفة داخل الأحياء السكنية بشكلٍ غير نظامي (أسبوعاً) من تاريخ الإعلان لتصحيح أوضاعهم والتقيُّد بالوقوف النظامي بمواقف السيارات العامَّة، مؤكدةً أن هذه الجهود جاءت استجابةً لمطالب المواطنين من الأهالي وأصحاب المحلات التجارية، الذين يعانون من الوقوف العشوائي للشاحنات ضِمن النطاق العمراني.

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