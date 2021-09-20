سائق حصل جرعة من لقاح كورونا وسافر للهند هل يسمح له بالعودة؟.. الجوازات ترد

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http://almnatiq.net/?p=1033188
المناطق - الرياض:

ردّت المديرية العامة للجوازات، على سؤال مغرّد قال فيه: “هل تم السماح بالدخول من الهند لسائق أخذ جرعة واحدة في المملكة”.

 

وفي معرض ردها، ذكّرت مديرية الجوازات ببيان كانت قد أصدرته وزارة الداخلية، في شهر أغسطس الماضي، وأفاد بأنه تقرر السماح بعودة المقيمين القادمين من عدد من الدول، الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، مباشرة إلى المملكة.

 

وكانت المملكة قد أعلنت في وقت سابق، تعليق السماح بدخول المملكة مؤقتًا للقادمين من عدة دول لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، وشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من هذه الدول خلال الـ14 يومًا السابقة لطلب دخول المملكة.

 

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