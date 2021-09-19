تقارير: النصر يتوصل لإتفاق مع المدرب كوزمين أولاريو

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كشف تقارير صحفية عن توصل نادي النصر إلى اتفاق مع المدرب الروماني “كوزمين أولاريو” لقيادة الفريق الأول خلفًا للبرازيلي “مانو مينيز” الذي أقيل على خلفية الخسارة أمام الاتحاد.

و أكد، محمد نور، محلل قنوات “SBC” أن إدارة النصر دخلت بالفعل في مفاوضات جادة مع كوزمين، ليتولى مسؤولية تدريب الفريق في المرحلة القادمة.

كوزمين بدأ مسيرته التدريبية قبل نحو 21 عاما في الدوري الروماني، وظل فيه حتى عام 2007 عندما تولى تدريب الهلال السعودي بين عامي 2007 و2009.

وكان قد أعلن نادي النصر، الأحد، إقالة مانو مينيز من منصبه، بعد ساعات من الخسارة المدوية أمام الاتحاد بنتيجة 1-3، في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت إقالة مينيز بسبب سوء النتائج، حيث حصد النصر 6 نقاط فقط من أول 4 مباريات خاضها في الدوري السعودي للمحترفين، ويحتل المركز الثامن بفارق 6 نقاط خلف الاتحاد المتصدر.