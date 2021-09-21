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بمناسبة اليوم الوطني.. خادم الحرمين يعرب عن تطلعه إلى مزيد من الإنجاز لتحقيق الخير والازدهار للمملكة

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بمناسبة اليوم الوطني.. خادم الحرمين يعرب عن تطلعه إلى مزيد من الإنجاز لتحقيق الخير والازدهار للمملكة

بمناسبة اليوم الوطني.. خادم الحرمين يعرب عن تطلعه إلى مزيد من الإنجاز لتحقيق الخير والازدهار للمملكة
خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=1033195
المناطق - واس:

أعرب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، عن تطلعه مع مناسبة اليوم الوطني الـ91 إلى مزيد من الإنجاز لتحقيق الخير والازدهار لهذا الوطن العزيز الذي أرسى ركائزه الملك عبدالعزيز وواصل البناء والتمكين من بعده أبناؤه، ليكون بوصلة التقدم ومنارة الحضارة وموطن العدل وإشعاع السلام للعالم قاطبة.

ويعقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

واطلّع المجلس، خلال الجلسة على فحوى اللقاءات والاجتماعات التي جرت خلال الأيام الماضية، الرامية لتقوية العلاقات وتطويرها مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، والاستمرار بما يعزز مكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي.

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