العقوبة تشمل سجنًا وغرامة.. 7 حالات تنطبق عليها تهمة التستر التجاري

المناطق - الرياض:

كشفت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، الحالات التي تنطبق عليها تهمة التستر التجاري.

ونشرت الوزارة، إنفوجرافيك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أورد هذه الحالات وتشمل قيام غير السعودي في المنشأة بمنح صاحبها مبلغًا مقطوعًا سواء شهريًّا أو سنويًّا، تصرّف غير السعودي في أموال المنشأة بالإيداع والصرف والتحويل داخل المملكة وخارجها ، امتلاك العامل غير السعودي أوراق المنشأة التجارية ومستنداتها وشيكاتها وعقودها الموقعة من صاحب المنشأة على بياض، وجود شراكة بين مالك المنشأة وغير السعودي الذي لا يملك ترخيصًا للاستثمار.

كما تضمنت الحالات، إقرار غير السعودي الذي لا يملك رخصة استثمار أجنبي للأرباح التي توزّع على الشركاء في الشركة وتحديد آلية توزيعها، ودخول إيرادات المنشأة وأرباحها مباشرة في حساب غير السعودي وليس في حساب المنشأة، تشغيل سماسرة أو وسطاء بالسجل التجاري وعقودهم على جهات أو أشخاص آخرين.

إذا كانت تنطبق عليك إحدى هذه الحالات..

فأنت مرتكب لجريمة #التستر_التجاري ! pic.twitter.com/ploBKVhYFP — وزارة التجارة (@MCgovSA) September 21, 2021

ونصحت الوزارة، مخالفي نظام مكافحة التستر بتقديم طلب التصحيح قبل انتهاء الفترة التصحيحية في 16 فبراير المقبل، علمًا بأن عقوبة التستر التجاري تصل إلى السجن خمس سنوات والغرامة خمسة ملايين ريال.