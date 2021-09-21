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مجلس الوزراء: تفويض رئيس “الهيئة السعودية للفضاء” بالتوقيع على البيان المشترك للاهتمام بالرصد الفضائي للمناخ

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مجلس الوزراء: تفويض رئيس “الهيئة السعودية للفضاء” بالتوقيع على البيان المشترك للاهتمام بالرصد الفضائي للمناخ

مجلس الوزراء: تفويض رئيس “الهيئة السعودية للفضاء” بالتوقيع على البيان المشترك للاهتمام بالرصد الفضائي للمناخ
خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=1033208
المناطق - واس:

فوض مجلس الوزاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء – أو من ينيبه – بالتوقيع على البيان المشترك للاهتمام بالرصد الفضائي للمناخ.

كما قرر مجلس الوزراء التباحث مع المجلس الاستشاري لجيل الفضاء التابع للأمم المتحدة في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة والمجلس الاستشاري لجيل الفضاء التابع للأمم المتحدة.

ويعقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم الثلاثاء ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

واطلّع مجلس الوزراء، خلال الجلسة على فحوى اللقاءات والاجتماعات التي جرت خلال الأيام الماضية، الرامية لتقوية العلاقات وتطويرها مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، والاستمرار بما يعزز مكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي.

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