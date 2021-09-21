غدًا.. بدء إجازة الطلاب والطالبات لليوم الوطني

محررو المناطق:

تبدأ إجازة الطلاب والطالبات لليوم الوطني يوم غٍد الأربعاء وتستمر ليوم الخميس.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع عن عطلة اليوم الوطني والتي من المقرر أن تكون يوم الخميس 23 سبتمبر 2021، لجميع القطاعات العام والخاص وغير الربحي.

وأضاف المتحدث في تغريدة له بموقع التواصل- تويتر، إن ذلك وفقاً للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل ووفقاً للفقرة (ب) من المادة 127 والمادة 128 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وتحتفل المملكة يوم 23 سبتمبر 2021 باليوم الوطني الـ91 تحت شعار “هي لنا دار”، وهي ذكرى الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عن توحيد البلاد.