احدث الأخبار

مصر.. السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للمشير طنطاوي
دولي
 مجلس الوزراء: تفويض رئيس “الهيئة السعودية للفضاء” بالتوقيع على البيان المشترك للاهتمام بالرصد الفضائي للمناخ
أبرز المواد
 8 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. بينها إقرار قواعد التخصيص
أبرز المواد
 مجلس الوزراء: اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتقاعد لعام مالي سابق
أبرز المواد
 بمناسبة اليوم الوطني.. خادم الحرمين يعرب عن تطلعه إلى مزيد من الإنجاز لتحقيق الخير والازدهار للمملكة
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يوافق على آلية عمل وحوكمة إبرام الاتفاقيات التجارية
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 ما حكم الإحرام من مكان صدور تصريح العمرة؟.. “السليمان” يجيب (فيديو)
أبرز المواد
 “وكيل الشؤون الإسلامية”: مهمتنا نشر الوسطية والاعتدال وتعزيز قيم التسامح
أبرز المواد
 “التعاون الإسلامي” تدين المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف “خميس مشيط”
أبرز المواد
 أعلام المملكة تزيّن شوارع وميادين عسير استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني
منطقة عسير
 أمير منطقة مكة المكرمة يكرم مديرة الابتدائية الـ 26 بالطائف
أبرز المواد
مصر.. السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للمشير طنطاوي

مصر.. السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للمشير طنطاوي

دولي
مجلس الوزراء: تفويض رئيس “الهيئة السعودية للفضاء” بالتوقيع على البيان المشترك للاهتمام بالرصد الفضائي للمناخ

مجلس الوزراء: تفويض رئيس “الهيئة السعودية للفضاء” بالتوقيع على البيان المشترك للاهتمام بالرصد الفضائي للمناخ

أبرز المواد
8 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. بينها إقرار قواعد التخصيص

8 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. بينها إقرار قواعد التخصيص

أبرز المواد
مجلس الوزراء: اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتقاعد لعام مالي سابق

مجلس الوزراء: اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتقاعد لعام مالي سابق

أبرز المواد

مصر.. السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للمشير طنطاوي

مصر.. السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للمشير طنطاوي
http://almnatiq.net/?p=1033218
المناطق - الرياض:

تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الثلاثاء الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق من منطقة المراسم أمام مسجد المشير بمنطقة التجمع.

وشارك في الجنازة الرئيس الأسبق عدلي منصور وكبار رجال الدولة والقيادات العسكرية والشرطية ولفيف من الوزراء والمحافظين.

وحمل جنود المراسم النياشين والورود، وحملت الربات العسكرية جثمان المشير ملفوف بعلم مصر كما أطلقت المدفعية الطلقات النارية،  وقدم الرئيس السيسي واجب العزاء لأسرة الراحل. .

وأُطلقت خلال مراسم تشييع الجنازة العسكرية 21 طلقة مدفعية.

وتوفي اليوم الثلاثاء المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء ومسيرة وطنية من أجل الحفاظ على مصر.

وتخرج طنطاوي في الكلية الحربية المصرية سنة 1956م، ثم كلية القادة والأركان وشارك في حرب 1967م وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري ثم عمل في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان وتدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991م وحصل على رتبة المشير في 1993م.

وتولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

روابط ذات صلة

طار في الهواء..مصرع سائق في حادث مروري مروع على طريق “جدة – مكة” (فيديو)

طار في الهواء..مصرع سائق في حادث مروري مروع على طريق “جدة – مكة” (فيديو)
“السيسي”: الإخوان عنصر ينخر في جسد وعقل مصر منذ 90 عاماً

“السيسي”: الإخوان عنصر ينخر في جسد وعقل مصر منذ 90 عاماً
الديوان الملكي: وفاة الأميرة جواهر بنت عبد العزيز بن عبدالله

الديوان الملكي: وفاة الأميرة جواهر بنت عبد العزيز بن عبدالله

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*