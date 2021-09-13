مصر.. السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للمشير طنطاوي

المناطق - الرياض:

تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الثلاثاء الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق من منطقة المراسم أمام مسجد المشير بمنطقة التجمع.

وشارك في الجنازة الرئيس الأسبق عدلي منصور وكبار رجال الدولة والقيادات العسكرية والشرطية ولفيف من الوزراء والمحافظين.

وحمل جنود المراسم النياشين والورود، وحملت الربات العسكرية جثمان المشير ملفوف بعلم مصر كما أطلقت المدفعية الطلقات النارية، وقدم الرئيس السيسي واجب العزاء لأسرة الراحل. .

وأُطلقت خلال مراسم تشييع الجنازة العسكرية 21 طلقة مدفعية.

وتوفي اليوم الثلاثاء المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء ومسيرة وطنية من أجل الحفاظ على مصر.

وتخرج طنطاوي في الكلية الحربية المصرية سنة 1956م، ثم كلية القادة والأركان وشارك في حرب 1967م وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري ثم عمل في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان وتدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991م وحصل على رتبة المشير في 1993م.

وتولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011.