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شاحنات بضائع أجنبية تعمل بشكل غير قانوني في المملكة.. وغرفة “الشرقية” تعلق

شاحنات بضائع أجنبية تعمل بشكل غير قانوني في المملكة.. وغرفة “الشرقية” تعلق

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شاحنات بضائع أجنبية تعمل بشكل غير قانوني في المملكة.. وغرفة “الشرقية” تعلق

شاحنات بضائع أجنبية تعمل بشكل غير قانوني في المملكة.. وغرفة “الشرقية” تعلق
شاحنات أجنبية مخالفة
http://almnatiq.net/?p=1033232
محررو المناطق:

قالت قناة الإخبارية، إنَّ خمسة آلاف شاحنة أجنبية تدخل المملكة بشكل يومي، وتعمل أغلبها بطريقة غير قانونية في مناطق المملكة.

 

وأضافت القناة، على لسان أحد مراسليها، إن هذه الشاحنات تنقل البضائع داخليًّا بين المناطق بطريقة غير نظامية، وأن الشاحنات منتشرة في الشوارع دون أي مبالاة.

 

بحسب المصدر نفسه، فإن عددًا من التجار يتوافدون على هذه الشاحنات للاتفاق مع أصحابها على عملية نقل البضائع.

 

تعليقًا على ذلك، قال بندر الجابري عضو مجلس إدارة منطقة الشرقية، إن هذه الشاحنات تعمل بطريقة غير نظامية وتخالف القواعد والاتفاقيات الخليجية.

 

وأضاف أنّ الجهات الحكومية المعنية تعمل على حل هذه التجاوزات، متمنيًا العمل على حل هذه الأزمة بطريقة سريعة لخدمة وتمكين القطاع الخاص وحماية التجار والصناعيين في المملكة لتكون هناك منافسة عادلة.

 

وأشار إلى أنّ الشاحنات الأجنبية تصل إلى المملكة بطريقة نظامية لكنّها تعمل بطريقة غير نظامية، لافتًا إلى أنّ التكلفة التي تتحملها هذه الشاحنات أقل بكثير مما تتحملها الأنظمة الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة، حيث لا تدفع رسومًا للبلدية أو رسومًا للأمانات أو المرور أو التأشيرات.

 

ونوه بأنّ انخفاض التكلفة تشجّع هؤلاء الأشخاص للعمل بأسعار زهيدة، مؤكدًا أن أغلب هذه الشاحنات يملكها تجار من الدول المجاورة.


وشدّد على أن القطاع البري في المملكة يسعى للتوسع والذهاب إلى الإقليمية والعالمية، لكنّه يواجه تحديًّا ومنافسة ودخلاء على القطاع، وفق تعبيره.

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