بايدن يتعهد بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

المناطق - وكالات:

شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على التزامه بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.

وأكد بايدن في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76، أن الولايات المتحد ستواجه التهديدات الإرهابية التي ستظهر في المستقبل بمجموعة من الإجراءات.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده طوت صفحة الحرب في أفغانستان بعد 20 عامًا لنفتح صفحات سياسية أخرى.

وتابع أن بلاده تعتزم التعامل مع الشركاء لضمان مستقبل مشرق وأكثر سلما.

واليوم الثلاثاء، انطلقت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 والتي تستمر لعدة أيام، وتتناول عدة ملفات في مقدمتها جائحة كورونا والمناخ.