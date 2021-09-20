تنبيه بسقوط أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الـ 8 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة يشمل ( المخواة، فرعة غامد الزناد) حتى الساعة 8 مساءً.
وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن التأثرات المصاحبة ستكون نشاط في الرياح السطحية، تدني في مدى الرؤية، تساقط البرد، سيول.
تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة #الباحة يشمل ( المخواة، فرعة غامد الزناد) حتى الساعة 8 مساءً.#الوقاية_أمان pic.twitter.com/cUpINYpElY
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 21, 2021
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