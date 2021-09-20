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تنبيه بسقوط أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الـ 8 مساء

تنبيه بسقوط أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الـ 8 مساء
http://almnatiq.net/?p=1033249
محررو المناطق:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة يشمل ( المخواة، فرعة غامد الزناد) حتى الساعة 8 مساءً.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن التأثرات المصاحبة ستكون نشاط في الرياح السطحية، تدني في مدى الرؤية، تساقط البرد، سيول.

 

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