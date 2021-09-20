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إعطاء أكثر من 41 مليون جرعة لقاح كورونا في عموم المملكة

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إعطاء أكثر من 41 مليون جرعة لقاح كورونا في عموم المملكة

إعطاء أكثر من 41 مليون جرعة لقاح كورونا في عموم المملكة
http://almnatiq.net/?p=1033260
المناطق - الرياض

قالت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إنّ اللقاحات التي تمّ تطعيم المواطنين بها، وصل إلى 41 ميلونًا و33 ألفًا و322 جرعة.

جاء ذلك حسبما ورد في التقرير اليومي الذي تصدره وزارة الصحة، بشأن وضع وباء كورونا وجهود مكافحته في المملكة.

وحتى اليوم الثلاثاء، سجّلت المملكة 546 ألفًا و681 حالة كورونا، تعافت منها 535 ألفًا و650 حالة، فيما بلغت الوفيات 8672 حالة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة في المملكة، 2359 حالة، بينها 317 حالة حرجة.

في سياق متصل، دعت وزارة الصحة للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس، مؤكدة أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حاليًا في كافة مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.

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