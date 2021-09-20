منع رئيس البرازيل من دخول مطعم في نيويورك لعدم تلقيحه ضد كورونا

المناطق - وكالات:

مُنِع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، من دخول أحد المطاعم في نيوريورك؛ لعدم تلقيه لقاح كورونا.

والتقطت صورٌ للرئيس البرازيلي، وهو يقف رفقة آخرين، خارج المطعم، وقد يتناول الطعام في الشارع مُجبرًا.

و”بولسونارو” موجود حاليًّا في الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث انطلق اليوم، الأسبوع رفيع المستوى، في إطار الدورة الـ76 للجمعية العامة.

الرئيس البرازيلي كان قد أثار جدلًا صاخبًا، عندما أنكر وجود فيروس كورونا، وظهر كثيرًا متحديًّا للضوابط المحلية المحلية بارتداء كمامة في الأماكن العامة، كما انتقد قواعد التباعد الاجتماعي التي تدعمها منظمة الصحة العالمية.

وفي يوليو 2020، أصيب بولسونارو بفيروس كورونا، وآنذاك ظهر في مقابلة تلفزيونية، وقال إنّه بصحة جيدة رغم معاناته من الحمى.

وكان عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، قد حثّ قادة العالم القادمين، على أن يتم تطعيمهم قبل زيارة المدينة، وهو أمر شدد عليه أيضًا الأمين العام للأمم المتحدة.