احدث الأخبار

سلطان للنصر.. العالمي يجدد عقد قلب الدفاع سلطان الغنام
أبرز المواد
 غدًا.. بدء إجازة الطلاب والطالبات لليوم الوطني
أبرز المواد
 شاحنات بضائع أجنبية تعمل بشكل غير قانوني في المملكة.. وغرفة “الشرقية” تعلق
الاقتصاد
 تنبيه بسقوط أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الـ 8 مساء
المناطق
 صرف 107 ملايين ريال لمشروع الإسكان غرب مطار الرياض
الاقتصاد
 بايدن يتعهد بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي
أبرز المواد
 سائق حصل جرعة من لقاح كورونا وسافر للهند هل يسمح له بالعودة؟.. الجوازات ترد
أبرز المواد
 دراسة تحذر: عصائر الفاكهة قد تسبّب الإصابة بمرض السرطان
أبرز المواد
 الكشف عن عيوب في 456 مركبة بيجو.. و”التجارة” تتدخل
أبرز المواد
 مارس التفحيط.. ضبط قائد مركبة عرض حياة الآخرين للخطر
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني: مليشيا الحوثي تطالب أسر ضحايا مذبحة 18 سبتمبر بدفع 3 مليون ريال
أبرز المواد
 العقوبة تشمل سجنًا وغرامة.. 7 حالات تنطبق عليها تهمة التستر التجاري
أبرز المواد
سلطان للنصر.. العالمي يجدد عقد قلب الدفاع سلطان الغنام

سلطان للنصر.. العالمي يجدد عقد قلب الدفاع سلطان الغنام

أبرز المواد
غدًا.. بدء إجازة الطلاب والطالبات لليوم الوطني

غدًا.. بدء إجازة الطلاب والطالبات لليوم الوطني

أبرز المواد
شاحنات بضائع أجنبية تعمل بشكل غير قانوني في المملكة.. وغرفة “الشرقية” تعلق

شاحنات بضائع أجنبية تعمل بشكل غير قانوني في المملكة.. وغرفة “الشرقية” تعلق

الاقتصاد
تنبيه بسقوط أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الـ 8 مساء

تنبيه بسقوط أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الـ 8 مساء

المناطق

سلطان للنصر.. العالمي يجدد عقد قلب الدفاع سلطان الغنام

سلطان للنصر.. العالمي يجدد عقد قلب الدفاع سلطان الغنام
سلطان الغنام
http://almnatiq.net/?p=1033266

أنهت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، مساء اليوم الثلاثاء، إجراءات تجديد عقد قلب دفاع الفريق سلطان الغنام، ليستمر مع العالمي حتى عام 2024.

وجرت مراسم توقيع العقد مساء اليوم في مقر النادي، ووجه رئيس النصر، مسلي آل معمر، شكره لوكيل اللاعب علي الرماح.

وكان الغنام (27 عاما) قد بدأ مسيرته في نادي الزلفي، ثم انتقل عام 2015 إلى الفيصلي، قبل أن يظفر النصر بخدماته في 2018، ويعد الغنام أحد أبرز الأسماء التي تألقت مع العالمي خلال السنوات الماضية، وطالبت الجماهير الإدارة بتجديد عقده.

 

روابط ذات صلة

تقارير: النصر يتوصل لإتفاق مع المدرب كوزمين أولاريو

تقارير: النصر يتوصل لإتفاق مع المدرب كوزمين أولاريو
الروماني كوزمين يضع شرطان للموافقة على تدريب النصر

الروماني كوزمين يضع شرطان للموافقة على تدريب النصر
اتجاه لتأجيل مباراتي النصر والهلال أمام الطائي والفيحاء

اتجاه لتأجيل مباراتي النصر والهلال أمام الطائي والفيحاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*