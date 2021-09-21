سلطان للنصر.. العالمي يجدد عقد قلب الدفاع سلطان الغنام

أنهت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، مساء اليوم الثلاثاء، إجراءات تجديد عقد قلب دفاع الفريق سلطان الغنام، ليستمر مع العالمي حتى عام 2024.

وجرت مراسم توقيع العقد مساء اليوم في مقر النادي، ووجه رئيس النصر، مسلي آل معمر، شكره لوكيل اللاعب علي الرماح.

وكان الغنام (27 عاما) قد بدأ مسيرته في نادي الزلفي، ثم انتقل عام 2015 إلى الفيصلي، قبل أن يظفر النصر بخدماته في 2018، ويعد الغنام أحد أبرز الأسماء التي تألقت مع العالمي خلال السنوات الماضية، وطالبت الجماهير الإدارة بتجديد عقده.